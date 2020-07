Congo-Brazzaville: prigioniero politico Mokoko autorizzato a recarsi ad Ankara per cure mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prigioniero politico congolese Jean-Marie Michel Mokoko è stato autorizzato a trasferirsi ad Ankara, in Turchia, per sottoporsi a cure mediche. È quanto ripota la stampa congolese. Il generale Mokoko, ex capo di Stato maggiore delle forze armate della Repubblica del Congo dal 1987 al 1993, ha corso senza successo contro il presidente Denis Sassou Nguesso alle elezioni presidenziali del 2016 ed è stato arrestato nel 2018 per “violazione della sicurezza dello Stato”. Da tempo i gruppi per i diritti umani chiedono il suo rilascio a causa delle sue precarie condizioni di salute.(Res)