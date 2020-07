Roma: Raggi, accesa nuova illuminazione del Parco lineare delle Mura Aureliane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto di illuminazione preesistente del Parco lineare delle Mura Aureliane, ormai obsoleto e oggetto anche di atti vandalici, è stato ripristinato, sostituendo i vecchi punti luce con corpi illuminanti a led di ultima generazione, ad alta resa cromatica e alta efficienza energetica. Il nuovo progetto illuminotecnico ha ricostruito la quinta urbana notturna delle mura romane attraverso l'installazione di 78 proiettori ad incasso, dedicati proprio alle pareti dell'antica cinta muraria e 47 segna-passo per l'illuminazione dei percorsi pedonali all'interno del Parco, nel tratto che va da Piazzale Metronio a via Numidia. Anche questa illuminazione artistica, eseguita nel pieno rispetto delle indicazioni della Soprintendenza speciale di Roma e della Sovrintendenza capitolina, è dotata di un sistema di telecontrollo che permette di gestire tutte le luci dell'impianto in maniera più veloce ed efficiente. Importante anche l'aspetto di sostenibilità: la scelta dei nuovi impianti a led consente di ridurre del 50 per cento circa la potenza assorbita, passando da 9825 watt a 5103 watt. (Rer)