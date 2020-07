Bologna: bancarotta fraudolenta e frode fiscale, 8 misure cautelari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contestazione dei reati di bancarotta sono state ricostruite grazie a complesse indagini tecniche condotte congiuntamente da Guardia di finanza e carabinieri che hanno portato alla luce condotte e atteggiamenti degli indagati che avrebbero avuto millantato conoscenze molto influenti all’interno delle istituzioni. Nel corso delle indagini è emersa la condotta di uno degli indagati che oltre ad aver dichiarato al curatore fallimentare di “ripulire” le società in stato di dissesto per professione si sarebbe attivato per distruggere la contabilità o farla sparire e commettere senza remore alcuna una serie di gravi distrazioni patrimoniali ai danni delle società da lui direttamente amministrate. (Ren)