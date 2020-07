Russia-Bielorussia: Mosca chiede che diplomatici incontrino cittadini russi arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Mosca ha chiesto alle autorità della Bielorussia di consentire ai propri diplomatici di incontrare i cittadini russi arrestati a Minsk nei giorni scorsi. Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri di Mosca. Il dicastero ha anche chiarito che i russi erano in transito attraverso Minsk verso Istanbul con tutti i documenti necessari, compresi i biglietti aerei. Lo spostamento del gruppo attraverso il territorio della Bielorussia è stato garantito da una società locale. "Le autorità bielorusse, comprese le autorità aeronautiche, dispongono di tutti i documenti necessari per stabilire la verità", si legge nella nota. (segue) (Rum)