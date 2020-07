Roma: Raggi, accesa nuova illuminazione del Parco lineare delle Mura Aureliane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento di riqualificazione di questo spazio urbano di grande valore archeologico, realizzato da Acea, fa parte di un progetto promosso da Roma Capitale che intende collegare, in un unico percorso, i grandi parchi del quadrante sud-est della Capitale, come il Parco dell'Appia Antica e quello della Caffarella, ricucendo giardini e viali alberati e riqualificando l'antica cinta muraria della città. "Il progetto di illuminazione di questo parco e delle antiche mura romane che lo delimitano – ha dichiarato il direttore operativo di Acea, Giovanni Papaleo - è stato realizzato con criteri innovativi e sostenibili. E, grazie all'uso delle luci a led, Acea è riuscita a coniugare il risparmio energetico con la riqualificazione di spazi urbani, la sicurezza con la vivibilità delle aree pedonali. Si tratta di una delle numerose tappe di quel percorso di riqualificazione del territorio che stiamo portando avanti da anni per contribuire alla valorizzazione non solo del patrimonio artistico, ma anche dei parchi, delle piazze e di tutti quei luoghi che appartengono alla vita della comunità in cui Acea opera da oltre cento anni". (Rer)