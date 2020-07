Regno Unito: Autorità di controllo energia, via libera a cavo interconnessione elettrica isole Shetland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di controllo del settore energetico britannico Ofgem ha formalmente approvato la costruzione di un cavo di interconnessione elettrica che collegherà le isole Shetland alla rete nazionale. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc". Il cavo di trasmissione sottomarino avrà l'obiettivo di portare l'energia alle isole, sostituendo una vecchia centrale elettrica situata a Lerwick. Grazie al cavo inoltre i siti di energia rinnovabile presenti nelle isole Shetland potranno esportare la propria energia alla terraferma, perciò l'approvazione della sua costruzione è uno sviluppo importante per molti progetti rinnovabili. Tra questi c'è quello per il parco eolico Viking Energy, che sarà composto da 103 turbine. A costruire il collegamento di trasmissione di energia elettrica da 600 megawatt sarà Scottish and Southern Electricity Networks (Ssen). Le due località che verranno collegate saranno Kergord nelle isole Shetland e Noss Head che si trova sulla costa scozzese. Il cavo potrebbe essere completato entro il 2024 per un costo stimato di 662 milioni di euro. (Rel)