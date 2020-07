Ungheria: premier Orban, sanità nazionale è una delle migliori in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se fosse a conoscenza di quando arriverà una seconda ondata di contagi da coronavirus in Ungheria, Viktor Orban dice che "non sarebbe un primo ministro, ma un oracolo". Il premier ungherese ha replicato così alla domanda sull'andamento della situazione epidemiologica nel paese, fattagli durante la consueta intervista del venerdì mattina all'emittente "Radio Kossuth". Orban ha ribadito per l'ennesima volta la necessità di seguire regole e raccomandazioni. "Non dobbiamo essere distratti dal caldo, dall'entusiasmo, dall'estate. Il virus è ancora qui con noi", ha detto il premier magiaro. Il capo del governo ha dichiarato che, alla prova della pandemia, il sistema sanitario ungherese si è rivelato uno dei migliori in Europa. (segue) (Vap)