Ungheria: premier Orban, sanità nazionale è una delle migliori in Europa (2)

- Durante l'intervista, Orban ha anche toccato il tema del quadro finanziario pluriennale dell'Ue per il periodo 2021-27. Il capo del governo ritiene che l'Ungheria non riceve denaro dall'Ue, ma se ne vede restituire una parte di quello che "i Paesi occidentali ci prendono". "Dopo 40 anni di comunismo abbiamo permesso agli occidentali di portare qui le loro merci senza dazi, di investire per aumentare la nostra competitività. Una fetta dei profitti generati in questo paese dovrebbe tornare qui", ha affermato Orban. (Vap)