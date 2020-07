Zimbabwe: forze di sicurezza “in allerta” per proteste dell’opposizione previste oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del della commissione Esteri del Senato Usa, Jim Risch, ha da parte sua dichiarato su Twitter che il governo dello Zimbabwe sta ricorrendo “agli insulti e alla disinformazione per giustificare l’attuale crisi economica e politica”. Il portavoce del partito Zanu-Pf, Patrick Chinamasa, ha accusato l'ambasciata Usa ad Harare di sponsorizzare le proteste anti-governative in programma il prossimo 31 luglio e ha minacciato di espellere il suo ambasciatore ad Harare, Brian Nichols, accusandolo di "agire come un delinquente". Già in passato l'ambasciatore Nichols ha avuto diversi scontri con il governo dello Zimbabwe: nel novembre scorso, ad esempio, il ministro degli Esteri dello Zimbabwe aveva minacciato di espellerlo dopo averlo accusato di “comportarsi come un membro dell'opposizione”. Attualmente restano in vigore le sanzioni economiche Usa nei confronti dello Zimbabwe per le presunte violazioni dei diritti umani nel paese africano. (Res)