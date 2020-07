Coree: ministero Unificazione sudcoreano sostiene attività transfrontaliere delle ong (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è disponibile a partecipare ad un nuovo summit con il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, solo in presenza di prospettive di “reali progressi” sul fronte del processo di denuclearizzazione di Pyongyang. Lo ha dichiarato questa settimana il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. “I nordcoreani hanno inviato segnali contrastanti. La verità però è che il presidente Trump vuole partecipare ad un summit sono se avrà la convinzione che sia sufficientemente probabile conseguire progressi reali verso gli accordi sottoscritti a Singapore”, ha detto il segretario di Stato, riferendosi al primo summit tra i due leader, nel 2018. In quell’occasione, Trump aveva promesso al leader nordcoreano garanzie di sicurezza in cambio della “completa” denuclearizzazione della Penisola Coreana. Da allora i leader dei due paesi si sono incontrati in altre due occasioni, senza riuscire però a conseguire altri risultati concreti verso la normalizzazione delle relazioni bilaterali. Secondo Pompeo, “in questo momento la Corea del Nord ha scelto una condotta che non consente di giungere a una potenziale soluzione. Speriamo che cambino idea”. Al contempo, il segretario di Stato ha sottolineato che gli sforzi diplomatici condotti da Washington e dalla Corea del Sud hanno prodotto risultati concreti, a cominciare dallo stop ai test balistici a lungo raggio e nucleari da parte di Pyongyang. (segue) (Git)