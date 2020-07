Coree: ministero Unificazione sudcoreano sostiene attività transfrontaliere delle ong (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale Usa per la Penisola Coreana, il vicesegretario di Stato Stephen Biegun, ha tenuto la scorsa settimana colloqui con il ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, con il viceministro Cho Sei-young e con l’omologo Lee Do-hoon nel corso della sua visita Seul. Lo riferisce la stampa sudcoreana. I colloqui tra l’inviato Usa e i vertici della diplomazia sudcoreana hanno riguardato una serie di questioni, dalla risposta al coronavirus sino ai negoziati tuttora in corso sulla ridefinizione degli oneri reciproci per lo stazionamento delle forze Usa in territorio sudcoreano. Biegun ha anche discusso il recente rimpasto dei responsabili della politica inter-coreana effettuato dal presidente sudcoreano Moon Jae-in, dopo la demolizione dell’Ufficio di collegamento di Kaesong da parte della Corea del Nord. Dopo l’incontro, Cho e Biegun hanno ribadito che i rispettivi paesi restano determinati a lavorare per la pace e la denuclearizzazione nella Penisola coreana, e ad ottenere progressi concreti in tal senso entro la fine di quest’anno. Biegun ha incontrato anche il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale di Moon, Suh Hoon, che da capo dell’intelligence di Seul aveva giocato un ruolo di primo piano nel facilitare i faccia a faccia tra il presidente Usa, Donald trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un, tra il 2018 e il 2019. (segue) (Git)