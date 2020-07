Coree: ministero Unificazione sudcoreano sostiene attività transfrontaliere delle ong (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha demolito il 16 giugno l’ufficio di collegamento inter-coreano, inaugurato nel 2018 a Kaesong, abbattendo con esso gli sforzi di distensione profusi dall’amministrazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Da settimane Pyongyang anticipava misure eclatanti, in risposta alle campagne di volantinaggio recentemente intraprese contro la leadership nordcoreana da una organizzazione privata della Corea del Sud, “Fighters for a Free North Korea” (“Combattenti per una Corea del Nord libera”, Ffnk). Il Nord ha dato seguito alle minacce nel primo pomeriggio di ieri, facendo esplodere l’edificio che era divenuto fulcro dell’interlocuzione diplomatica tra i due paesi. Una colonna di fumo si è sollevata da Kaesong, cittadina nordcoreana di confine nota anche perché ospita un centro industriale cogestito, rimasto inattivo sin dai primi anni Duemila. Foto della colonna di fumo causata dall’esplosione, scattate dal lato sudcoreano del confine tra le due Coree, sono state pubblicate dalla stampa sudcoreana e dal ministro dell’Unificazione di Seul, che ha preso atto con apparente impotenza del fallimento dei tentativi di disinnescare la crisi profusi da Seul nell’arco delle ultime due settimane. Con la demolizione dell’Ufficio di collegamento, Pyongyang sembra voler proclamare, anche sul piano dell’immagine, la fine del dialogo sulla denuclearizzazione e la de-escalation intrapreso dal Nord nel 2018: tale processo era stato inaugurato quell’anno da un’altra esplosione, con cui il Nord aveva demolito, di fronte a delegazioni della stampa internazionale, il sito sotterraneo per i test nucleari di Punggye-ri. (Git)