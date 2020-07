Italia-Cina: atterrato a Tientsin secondo volo per 271 imprenditori e lavoratori italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volo rientra nell'articolata operazione avviata a giugno per favorire il rientro della comunità imprenditoriale italiana in Cina. Ad accogliere i passeggeri all'arrivo a Tientsin vi era personale dell'Ambasciata d'Italia a Pechino e della Camera di Commercio. "Questo secondo volo, che fa seguito al primo atterrato a Nanchino lo scorso 2 luglio, – ha commentato l'ambasciatore a Pechino Luca Ferrari- è la riprova della grande attenzione riposta da tutte le istituzioni italiane per favorire il ritorno degli italiani in Cina. I ministri degli Esteri Luigi Di Maio e Wang Yi ne hanno preso atto con soddisfazione nel corso di un loro recente colloquio. Con la Camera di Commercio siamo ora al lavoro per un ulteriore ore volo che auspicabilmente potrà essere aperto a tutti i connazionali abitualmente residenti nella Repubblica Popolare e ancora bloccati fuori dalla Cina". (Cip)