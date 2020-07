Cina: aerospazio, presidente Xi partecipa a cerimonia lancio sistema satellitare BeiDou (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bds cinese ha svolto un ruolo importante nel fornire servizi di mappatura per la rapida costruzione degli ospedali temporanei di Huoshenshan e Leishenshan fang cang a Wuhan, nella provincia di Hubei nella Cina centrale all'inizio dell'anno, quando la città è stata colpita dalla pandemia di Covid-19. I terminali Bds sono stati anche portati sulla cima del Monte Everest per la prima volta alla fine di maggio, per aiutare una squadra di rilievo cinese nella loro ricerca per misurare l'altezza della vetta più alta del mondo. Alla fine del 2019 nella Cina continentale, oltre 6,5 milioni di veicoli stradali, 40 mila veicoli postali e di corriere espresso, 80 mila autobus in 36 città principali, 3.200 strutture di navigazione interna e 2.900 strutture di navigazione marittima avevano adottato il Bds, formando il più grande del mondo sistema di monitoraggio dinamico per veicoli stradali. La scala del mercato del settore dovrebbe superare i 400 miliardi di yuan (57 miliardi di dollari) entro la fine del 2020. Nel primo trimestre del 2020, oltre il 70 per cento degli smartphone in Cina ha utilizzato i servizi BeiDou. (segue) (Cip)