Cina: aerospazio, presidente Xi partecipa a cerimonia lancio sistema satellitare BeiDou (3)

- "Una volta completato, il sistema offrirà ai suoi utenti servizi tra cui posizionamento ad alta precisione e comunicazioni brevi", ha affermato Ran Chengqi, direttore dell'ufficio cinese di navigazione satellitare. "L'ultimo satellite Bds è il più grande del suo genere ed è carico di propellente per manovre in orbita", ha affermato Liu Tianxiong, vice capo progettista del satellite BeiDou 3 presso la China Academy of Space Technology. "Il motivo per cui l'abbiamo lanciato nella fase finale è quello di completare la rete di navigazione", ha aggiunto Liu. Con le funzioni di radionavigazione, radio-determinazione e sincronizzazione avanzata, l'ultimo satellite consentirà alla famiglia BeiDou di fornire una navigazione più accurata. il satellite è progettato per operare in orbita almeno 12 anni. (Cip)