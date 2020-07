Cina: indice Pmi manifatturiero in crescita a 51,1 a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi) per il settore manifatturiero della Cina è salito a 51,1 punti a luglio, rispetto ai 50,9 di giugno. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Un dato superiore a 50 punti indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette una fase di contrazione. Il dato è positivo da cinque mesi consecutivi. Commentando l'espansione sostenuta, lo statistico Nbs Zhao Qinghe ha dichiarato: "Le politiche di bilanciamento del controllo epidemico e dello sviluppo economico producono ulteriori frutti tangibili, poiché la vitalità economica continua a riprendersi e le imprese continuano a registrare risultati operativi migliori". Zhao ha citato i sottoindici della Pmi manifatturiera come prova della ripresa economica su tutta la linea. Il sottoindice per la produzione è salito di 0,1 punti a 54 a luglio. I nuovi ordini hanno raccolto 0,3 punti a 51,7, aumentando per tre mesi consecutivi. Il sottoindice che misura i nuovi ordini di esportazione ha guadagnato 5,8 punti a 48,4. "Le aziende restano ottimiste sulla ripresa dei loro settori", ha dichiarato Zhao. (Cip)