- L'azienda farmaceutica cinese CanSino Biologics si sta preparando per gli studi clinici di fase tre del suo vaccino per la Covid-19. "La capacità produttiva raggiungerà 100-200 milioni di dosi all'anno, ma la data di uscita sul mercato non è ancora certa", ha affermato Yu Xuefeng, presidente della compagnia.(Cip)