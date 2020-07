Per Trump un nuovo blocco delle attività non è "una strategia praticabile a lungo termine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che una nuova chiusura dell'economia "per ottenere una riduzione temporanea dei contagi" di coronavirus "non è certamente una strategia praticabile a lungo termine per nessun paese". Lo riporta l'emittente "Cnn". "Il percorso scientifico futuro sarà quello di proteggere coloro che sono a più alto rischio, permettendo a coloro che sono a più basso rischio di tornare attentamente al lavoro e a scuola con le dovute precauzioni", ha detto in conferenza stampa. "Una chiusura permanente non potrebbe più essere la soluzione", ha aggiunto. Trump tuttavia ha giustificato il lockdown dei mesi scorsi, spiegando che lo scopo era quello di appiattire la curva dei contagi e di sviluppare cure e terapie. "L'abbiamo fatto", ha detto Trump, ma ha avvertito che il virus "può tornare a crescere quando meno te lo aspetti". E ancora: "Che che bisogna fare è proteggere gli anziani e fare distanziamento sociale. Indossate una mascherina e praticate un'igiene vigorosa", ha detto.Il sito "Politico" riferisce che Trump sarà probabilmente l'unico leader mondiale che parlerà dal vivo, a New York, al dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di quest'anno, in programma dal 22 al 25 settembre. Tutti gli altri interventi si terranno infatti online. Kelly Craft, l'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha detto a un evento virtuale stamattina che Trump sarà "l'unico leader mondiale a parlare di persona", osservando che "questo è il 75° anniversario (delle Nazioni Unite), quindi lo renderà ancora più speciale". L'Onu terrà il suo più grande evento annuale solo in via virtuale quest'anno, con un massimo di 190 leader mondiali che terranno discorsi tramite messaggi video preregistrati, invece di presentarsi a New York. Craft ha detto che le priorità degli Stati Uniti durante l'Assemblea Generale del 2020 saranno "diritti umani e trasparenza". (Res)