Germania: copresidente SpD Esken, ho ricevuto email minatorie di estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i politici, avvocati, giornalisti e attori che in Germania hanno ricevuto email minatorie con contenuti di estrema destra, siglate Nsu 2.0, vi è anche Saskia Eske, copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con Norbert Walter-Borjans. È stata la stessa Esken a renderlo noto nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Swr”. In particolare, la copresidente della Spd ha affermato che il contenuto delle lettere minatorie è “così orribile che non si può nemmeno descrivere”. Esken stato minacciata di morte, ma ha dichiarato di non sentirsi in pericolo. Tuttavia, ha evidenziato la copresidente della SpD, “mi è chiaro che il livello di minaccia è in generale in aumento. Ciò mi rende più preoccupata per la società che per me”. La sigla Nsu 2.0 fa riferimento al gruppo di estrema destra Resistenza nazionalsocialista (Nsu), autore di una serie di omicidi di immigrati turchi e di un'agente di polizia in Germania tra il 2000 e il 2006. Tra i destinatari delle e-mail minatorie vi sono Janine Wissler, capogruppo di La Sinistra al parlamento dell'Assia, i giornalisti Maybrit Illner e Deniz Yucel, nonché i presidenti del Consiglio centrale degli ebrei e del Consiglio centrale dei musulmani, rispettivamente Josef Schuster e Aiman Mazyek. La serie di minacce dell'Nsu 2.0 è iniziata nell'agosto del 2018, con le lettere ricevute da Seda Basay-Yildiz, l'avvocato di Francoforte sul Meno che rappresentava le famiglie delle vittime degli omicidi dell'Nsu nel processo celebrato a Monaco di Baviera. (segue) (Geb)