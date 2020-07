Germania: copresidente SpD Esken, ho ricevuto email minatorie di estrema destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso di Wissler e Basay-Yildiz, i dati per inviare le e-mail sono risultati sottratti da un computer della polizia dell'Assia. Un dato preoccupante, che ha portato il ministero dell'Interno del Land a non escludere la presenza di una rete di estremisti di destra nelle forze dell'ordine. Travolto dallo scandalo, il comandante della polizia dell'Assia, Udo Muench, ha rassegnare le dimissioni il 14 luglio scorso, venendo sostituito da Roland Ullmann. In precedenza, era stata proprio Esken a criticare Muench per la gestione del caso Nsu 2.0, giudicandola diretta più sigli aspetti tecnico-organizzativi che verso un effettivo chiarimento. Inoltre, la copresidente della SpD aveva messo in guardia da quello che ritiene il razzismo latente nella polizia tedesca, e aveva chiesto l'istituzione di un'autorità indipendente che indaghi sulle violenze delle forze dell'ordine. Nel corso delle indagini sulla Nsu 2.0, sono stati fermati e rilasciati un agente in pensione della polizia bavarese e sua moglie. L'uomo era già stato indagato per reati con movente di estrema destra. Dopo il rilascio, l'ex agente di polizia è stato trovato in possesso illegale di due pistole e un fucile a pompa e per tale motivo è ora sotto inchiesta della procura generale di Monaco di Baviera. (Geb)