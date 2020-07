Cina: indice Pmi non manifatturiero rallenta ma resta in espansione a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) per il settore non manifatturiero della Cina è arrivato a 54,2 a luglio, in calo rispetto a 54,4 di giugno. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Un numero sopra 50 indica un'espansione, mentre uno al di sotto riflette una contrazione. Il Pmi non manifatturiero è al di sopra di quota 50 da cinque mesi consecutivi. A luglio, il settore dei servizi ha continuato a riprendere slancio, con il sottoindice delle attività commerciali pari a 53,1, mentre l'aspettativa di business per il settore è salita di 2,4 punti rispetto al mese precedente a 61,4. "Il rapido ripristino del settore dei servizi è stato il risultato delle politiche pro-consumo dei governi locali che miravano a mitigare gli impatti dell'epidemia di Covid-19. Il sottoindice dell'attività del settore delle costruzioni è salito a 60,5 a luglio dai 59,8 di giugno, tornando a un livello di espansione relativamente elevato", ha affermato lo statistico dell'Nbs, Zhao Qinghe. (Cip)