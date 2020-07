Cina: coronavirus, 163 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità sanitaria cinese ha registrato 127 nuovi casi di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, 123 dei quali sono stati trasmessi a livello nazionale. Di questi ultimi, 112 sono stati segnalati nella regione autonoma dello Xinjiang e undici nella provincia di Liaoning, secondo quanto riferito dalla Commissione sanitaria nazionale. Nessun decesso correlato alla malattia è stato segnalato e nelle ultime 24 ore 17 pazienti Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero. Ieri, 30 luglio, sono stati segnalati quattro nuovi casi importati, di cui tre nella provincia del Guangdong e uno a Tientsin. Secondo i dati aggiornati a ieri, sono stati segnalati in totale 2.063 casi importati sulla Cina continentale. Di questi, 1.985 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 78 sono rimasti ricoverati in ospedale con tre in gravi condizioni. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati. (segue) (Cip)