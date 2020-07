Ue: Standard Ethics attribuisce un rating di sostenibilità EEE

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha assegnato il rating EEE all'Unione europea. Il rating, si legge in una nota, viene attribuito in previsione di emissioni di strumenti sovrani di debito pubblico. Allo stato attuale, l'Unione europea rappresenta il punto più maturo del pensiero politico e dell'azione istituzionale: popoli dalle lingue e dalle storie diverse cedono consistenti spazi della loro sovranità per convivere in modo pacifico e la composizione dei legittimi interessi avviene all'interno di una comune istituzione sovranazionale, non più attraverso un confronto diretto e di potenza tra i singoli stati. L'Unione europea rappresenta l'espressione più innovativa e solida anche sulla Sostenibilità, infatti l'Unione si è dotata di politiche avanzate in materia ambientale e transizione energetica; tutela del lavoro; libera concorrenza economica; governance; tutela dei consumi e dei risparmi; rispetto dei diritti umani e politici, delle diversità, della parità di genere; politiche monetarie e finanziarie a sostegno dello sviluppo durevole; ed altro ancora. (segue) (Com)