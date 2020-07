Ue: Standard Ethics attribuisce un rating di sostenibilità EEE (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide De Gasperi, ha trovato interpreti politici ed istituzionali come Mario Draghi e Ursula von der Leyen (due per tutti) e potrebbe garantire il periodo di pace e prosperità più lungo della storia europea. I passi da compiere verso una maggiore integrazione sono ancora molti e sono spesso rallentati da partiti nazionalistici o eccessi di liberismo, è però probabile che le istituzioni europee si rafforzino ulteriormente, avvicinandosi – in modo moderno ed adeguato – sia all'auspicio degli Stati Uniti d'Europa che venne formulato da Winston Churchill, sia al modello di stato federale che fu immaginato da Altiero Spinelli, padre fondatore dell'Unione. (Com)