Cile: riforma fondi pensione, due milioni di cileni hanno già chiesto il prelievo anticipato del 10 per cento

- Santiago del Cile, 30 lug - Quasi due milioni di cileni hanno fatto uso oggi della facoltà di ritirare anticipatamente fino al 10 per cento della capitalizzazione dei fondi pensione privati (Afp). Questi i dati preliminari forniti dalla Soprintendenza per le pensioni (Sv) del Cile a poche ore dall'entrata in vigore della riforma costituzionale approvata la settimana scorsa in parlamento su iniziativa dell'opposizione. La Sv ha definito come "inedito", nei quaranta anni dalla creazione del sistema privato di capitalizzazione delle pensioni nel paese, il processo di riscossione di massa in corso. Nonostante non siano ancora state diffuse cifre riguardo all'ammontare complessivo delle riscossioni la Banca centrale del Cile ha già predisposto misure destinate a mitigare un'eventuale volatilità nei settori finanziario e bancario. Tra le misure principali annunciate, lo scambio di titoli con istituti bancari per un valore massimo fissato in 14 miliardi di dollari e l'acquisto di titoli per altri 8 miliardi di dollari. (segue) (Bua)