Coronavirus: Usa, Trump e Fauci invitano i cittadini a donare il plasma

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi si è unito al dottor Anthony Fauci per incoraggiare gli statunitensi che si sono ammalati di Covid-19 a donare il loro plasma sanguigno, in modo che si possa utilizzare come potenziale trattamento per il virus. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Se avete avuto il virus, se lo donate sarebbe una cosa fantastica", ha detto Trump durante una visita al quartier generale della Croce Rossa Usa. "Abbiamo davvero bisogno di donazioni di plasma". E rivolgendosi ai guariti: "L'avete superato, e immagino che questo significhi che avete qualcosa di molto speciale". Il plasma convalescente è allo studio come possibile trattamento per Covid-19. Coloro che hanno avuto il virus e si sono ripresi sviluppano anticorpi contro il virus nel sangue, che potrebbero essere usati per curare coloro che ancora combattono la malattia. "Abbiamo visto che questo è un trattamento sicuro e siamo incoraggiati dai primi dati promettenti che abbiamo visto", ha detto il commissario della Food and Drug Administration (Fda) Stephen Hahn durante una tavola rotonda che ha discusso il coronavirus. All'evento era presente anche Fauci, per la prima volta dopo settimane inquadrato insieme al presidente. Fauci ha ribadito l'invito a donare il plasma e si è congratulato con Trump per il clima di unità nazionale che simili eventi incoraggiano. (Nys)