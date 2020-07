Usa: studio, il distanziamento sociale ha ridotto la diffusione del coronavirus del 65 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo due settimane di politiche di distanziamento sociale hanno ridotto la diffusione del coronavirus del 65 per cento a livello globale, impedendo più di 1,5 milioni e mezzo di nuovi casi. Le stime arrivano dai ricercatori del Texas Anderson Cancer Center dell'Università del Texas, e sono riportate dall'emittente "Cnn". "Abbiamo trovato che gli Stati hanno osservato riduzioni significative nei tassi di trasmissione a seguito dell'attuazione di politiche di distanziamento sociale, rispetto agli stati senza tali politiche," è quanto scrive Daniel McGrail, un post-dottorando che studia la biologia dei sistemi, in un comunicato. Lo studio vale anche per gli Stati Uniti: "Due delle più piccole riduzioni nella diffusione sono state osservate negli stati senza politiche di distanziamento sociale". L'allontanamento sociale non è necessariamente l'unico modo per ridurre la diffusione, hanno osservato. "Per esempio, la Corea del Sud non ha messo in atto un programma di distanziamento sociale, ma ha utilizzato un potente approccio di tracciamento dei contatti per controllare la diffusione di Covid-19", si legge nel comunicato. (Nys)