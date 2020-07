Usa: Pompeo plaude a sanzioni Ue a cyberattacchi russi e cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la decisione dell'Alto Rappresentante degli affari esteri dell'Unione Europea, Josep Borrell, di imporre sanzioni contro i presunti responsabili di cyber-attacchi, prendendo di mira soprattutto individui russi e cinesi. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. "Gli Stati Uniti e l'Ue condividono la visione di un cyberspazio aperto, interoperabile, affidabile e sicuro, e di un comportamento responsabile sulla scena internazionale. Attività distruttive, dirompenti o comunque destabilizzanti nel cyberspazio minacciano questa visione", si legge nel testo. Gli Stati definiscono le misure restrittive, stabilite dal Consiglio dell'Ue, "un'importante pietra miliare". Le sanzioni sono state emesse nei confronti di sei persone e tre entità provenienti da Russia, Cina e Corea del Nord. Nell’elenco figurano un’unità specializzata dell’agenzia militare d’intelligence russa Gru, una società di esportazione con sede in Corea del Nord e una società tecnologica di Tiajin, Cina. L’accusa è quella di aver compiuto o aver preso parte ad attacchi informatici. La pena prevede il divieto di viaggi, il congelamento dei beni e il divieto, per gli altri, di mettere fondi a disposizione delle persone o delle entità inserite nella lista nera. (Nys)