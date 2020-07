Filippine-Malesia: tensioni diplomatiche dopo le rivendicazioni territoriali su Sabah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha dichiarato lunedì, 27 luglio, che Pechino è nei fatti ”già in possesso” del Mar Cinese Meridionale, teatro delle rivendicazioni incrociate di diversi paesi della regione e principale arena dello scontro strategico tra Stati Uniti e Cina. Durante il suo quinto discorso sullo Stato della nazione, di fronte all’Assemblea nazionale vietnamita, Duterte ha discusso a lungo il tema delle dispute territoriali, ed ha risposto alle critiche di quanti, trai suoi detrattori, lo accusano di non aver fatto abbastanza per resistere alle pressioni della Cina e far valere le rivendicazioni di Manila. Come già fatto in altre occasioni, il presidente filippino ha ammesso candidamente che la voce delle Filippine è “ininfluente” nella definizione degli equilibri strategici regionali: “La Cina rivendica il Mar Cinese Meridionale. Lo rivendichiamo anche noi. La Cina, però, ha le armi, e noi non le abbiamo. E’ così semplice. Sono già in possesso dell’oggetto della contesa, perciò cosa possiamo fare?”, ha affermato Duterte, aggiungendo: “Dovremmo andare in guerra, e io non posso permettermelo. Forse altri presidenti potrebbero, ma io no. Non posso far nulla”, ha dichiarato il presidente filippino. Duterte si è anche espresso contro l’ipotesi di un ritorno delle forze Usa a Subic Bay, affermando che una rinnovata presenza permanente delle forze navali Usa nel paese rischierebbe di portare le Filippine sull’orlo di un conflitto con la Cina. Duterte non discuteva pubblicamente le tensioni in atto nel Mar Cinese Meridionale dall’inizio di questo mese, quando Washington ha preso apertamente posizione contro l’espansionismo marittimo di Pechino nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)