Filippine: coronavirus, governo proroga restrizioni a Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ha prorogato le misure emergenziali restrittive in vigore a Manila, per contenere la pandemia di coronavirus, sino a metà agosto. La capitale e le province limitrofe sono state poste in un regime di “quarantena comunitaria generale”, che limita gli spostamenti degli anziani e dei bambini, per arginare la diffusone del virus. Nell’isola di Luzon restano anche in vigore limiti alla capacità delle aziende e degli esercizi commerciali. La situazione della pandemia nelle Filippine appare preoccupante: il paese ha registrato 3.954 nuovi casi di contagio nella sola giornata di ieri, 30 luglio. (Fim)