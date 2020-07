Usa: Trump incontra i familiari della soldatessa Vanessa Guillen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha incontrato ieri i familiari di Vanessa Guillen, la soldatessa di stanza a Fort Hood, nel Texas, uccisa da due suoi commilitoni, ed ha promesso una indagine rigorosa della vicenda. Trump si è anche offerto di pagare personalmente le onoranze funebri della soldatessa 20enne, scomparsa lo scorso aprile, dopo essere stata vista per l’ultima volta presso il parcheggio del quartier generale del Reggimento genieri di Fort Hood a Killen, nel Texas. Secondo le indagini effettuate sinora, la 20enne è stata uccisa a martellate, pare per evitare che sporgesse denuncia per molestie sessuali da parte del suo aggressore. I legali della famiglia hanno sollevato però diversi dubbi in merito alla ricostruzione della vicenda, e in particolare come sia possibile che nessuno nella base abbia sentito o visto nulla. L’omicidio di Guillen ha destato profondo scalpore negli Usa, specie per la sua efferatezza: il responsabile, Aaron Robinson, a sua volta 20enne, avrebbe infatti occultato il cadavere della ragazza dopo averlo smembrato con un machete, assistito dalla sua fidanzata, anch’essa una militare di stanza a Fort Hood. Robinson si è suicidato prima di essere arrestato dalle forze dell’ordine. (Nys)