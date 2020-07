Lavoro: M5s, su beneficiari redditto cittadinanza con contratto dati incoraggianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera dei deputati, hanno voluto ricordare che "oggi in audizione in commissione Lavoro alla Camera il presidente dell'Anpal Mimmo Parisi ci ha riportato un dato importantissimo sulle politiche attive del lavoro: sono 196 mila le persone che hanno avuto un rapporto di lavoro da quando è partito il reddito di cittadinanza, su un totale di circa 1 milione di beneficiari tenuti al patto per il lavoro. Di questi, come ha precisato Parisi, 100 mila mantengono il loro impiego. È un risultato importante che ci incoraggia a proseguire sulla strada tracciata dalla nostra riforma e dal lavoro di Anpal servizi". "Parisi - hanno aggiunto i deputati - ha anche evidenziato che del milione di persone tenute a siglare il patto per il lavoro, più di 7-800 mila sono state convocate e quindi riattivate. Il merito è quindi del programma del reddito di cittadinanza che ha permesso di mettere in contatto i beneficiari con i centri per l'Impiego, vittoria che non si sarebbe mai raggiunta senza il nostro piano integrato". (Com)