Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo) su Ubi, operazione che ci vede tutti vincitori (2)

- Le persone, ha spiegato l’Ad, costituiscono il principale punto di forza del gruppo: nei prossimi mesi la valorizzazione dei nuovi colleghi provenienti da Ubi sarà per me “un aspetto prioritario: contiamo su di loro per dar vita ad un gruppo capace di affrontare le nuove sfide in Europa”. Ubi, ha aggiunto, è una banca ben amministrata in termini di qualità del bilancio e impegno nei confronti dell’economia reale e della sostenibilità, grazie al lavoro svolto dal Cda, dal consigliere delegato e dal management. “Aver avviato, primi a livello europeo, una nuova fase di rafforzamento del settore bancario è la dimostrazione di come il nostro paese possa giocare da protagonista in campo internazionale: la nuova realtà potrà contare sulle elevate qualità professionali delle oltre 100 mila persone che ne faranno parte e avrà un ammontare di impieghi per oltre 450 miliardi di euro; il risparmio che gli italiani ci affidano supererà il valore di 1,1 trilioni di euro e i ricavi saranno pari a 21 miliardi di euro”, ha ricordato, sottolineando che si tratta di cifre “espressione delle capacità dei nostri imprenditori e della solidità del patrimonio delle nostre famiglie, gli elementi alla base della forza dell’economia italiana”. (segue) (Com)