Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo) su Ubi, operazione che ci vede tutti vincitori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il manager ha poi ricordato quanto Intesa Sanpaolo sia profondamente radicata nelle aree in cui opera, parlando di “un tratto qualificante del nostro Dna”. “In questi mesi abbiamo presentato importanti iniziative a favore delle comunità di riferimento di Ubi e sentiamo in maniera forte questo impegno, su di esso costruiremo questa nuova realtà: siamo convinti che la nostra banca rappresenterà il pilastro della fase di ripresa che il paese si pone come principale obiettivo”, ha detto, affermando che “la nostra solidità rappresenta un fattore chiave nella competitività del sistema Italia sulla scena globale, sostenendo così la ripresa dell’occupazione, specie quella giovanile”. Come Intesa Sanpaolo, ha concluso, riteniamo fondamentale sviluppare il nostro modello di banca per una crescita inclusiva e sostenibile: le disuguaglianze sociali ed economiche, esacerbate dall'emergenza Covid-10, rendono questo impegno più stringente e l’esperienza maturata da Ubi nello sviluppo responsabile porterà nuove competenze e capacità. “Siamo certi che la forza di questo Gruppo, insieme ai valori di riferimento su cui è basato, rappresentano un elemento fondamentale per un nuovo futuro di crescita del paese”, ha aggiunto. (Com)