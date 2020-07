Tlc: Inwit, semestrale segna +46,7 per cento ricavi, Ebitda +51 per cento, sale l'utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit) riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria al 30 giugno 2020. I risultati - come evidenzia una nota - riflettono il cambiamento di perimetro a seguito della fusione con Vodafone Towers, efficace dal 31 marzo 2020, ed il consolidamento dei risultati economici finanziari per l’intero trimestre. I ricavi si attestano 287,4 milioni di euro, in aumento del 46,7 per cento rispetto allo stesso periodo 2019 (195,9 milioni di euro). Occorre precisare che in entrambi i primi semestri 2020 e 2019 sono presenti dei ricavi one-off. Con riferimento solo al secondo trimestre 2020, l’incremento rispetto allo stesso periodo del 2019 è di 83,4 milioni di euro (+82,6 per cento). I ricavi derivano principalmente dalle 40.500 ospitalità a tutti i principali operatori di telefonia mobile e Fixed Wireless Access del mercato, oltre che da 3.700 apparati Small Cell/DAS e 1.150 collegamenti in fibra. L’Ebitda ammonta a 259,6 milioni di euro, in aumento del 51,1 per cento rispetto al primo semestre 2019. Tale percentuale cresce al 55,4 per cento se si escludono sia i già citati ricavi one-off, sia i costi one-off relativi alla operazione di fusione con Vodafone Towers - pari a 6,8 milioni di euro. (segue) (Com)