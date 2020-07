Usa: Trump celebra Herman Cain, morto per il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, oggi ha ricordato la figura di Herman Cain, ex candidato presidente Usa morto per il Covid-19, definendolo "un patriota" e "un grande amico". Lo riporta il sito "The Hill". Cain potrebbe aver contratto il virus al comizio di Trump a Tulsa, in Oklahoma. "Una voce potente della libertà e di tutto ciò che è buono, è morto questa mattina", ha twittato il presidente. "Herman ha avuto una carriera incredibile ed è stato adorato da tutti quelli che lo hanno conosciuto, specialmente da me. Era un uomo molto speciale, un patriota e un grande amico". Il presidente ha scritto di aver parlato con la famiglia di Cain per esprimere le sue condoglianze. L'imprenditore di 74 anni, noto come il "re della pizza", era stato ricoverato il 2 luglio scorso e - secondo quanto riportano alcuni media - potrebbe aver contratto il Covid-19 al controverso comizio di Donald Trump al quale aveva partecipato. Le immagini di quel giorno lo mostrano tra i sostenitori del tycoon senza mascherina, lui che da sempre era contrario ad usarla. Cain aveva detto di non sapere esattamente come o quando avesse contratto il virus, ma i funzionari sanitari locali hanno attribuito un successivo aumento di casi nella zona dove si è tenuto il raduno di Trump. (Nys)