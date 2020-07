Imprese: Fincantieri, Fabio Gallia nominato direttore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota si evidenzia anche, tra gli eventi rilevanti, che Fincantieri Marinette Marine è prime contractor nel programma “FFG(X)” dopo aver vinto contratto di quasi 800 milioni di dollari per la progettazione e costruzione dell’unità capoclasse delle nuove fregate lanciamissili per la US Navy. Se esercitate, le opzioni per ulteriori 9 unità porteranno il valore del contratto a 5,5 miliardi di dollari. E' stata completata in tempi record la struttura portante del nuovo ponte di Genova: concluso a fine aprile 2020 il varo in quota delle 19 campate. JV Naviris: firmato il primo contratto di ‘Research and Technology’ con OCCAR per cinque progetti di ricerca. Sottolineato poi l'mpegno verso la sostenibilità rinnovato con l’aggiornamento del Piano di Sostenibilità 2018 – 2022 e riconosciuta la dedizione del Gruppo nel relativo ambito: esteso l’accordo con Eni per iniziative in ambito di decarbonizzazione ed economia circolare; ottenuto rating B da CDP3 per l’impegno nella lotta al cambiamento climatico. Posizionamento nel range più alto della classifica di Vigeo Eiris4, al primo posto fra i suoi peer di riferimento. (Com)