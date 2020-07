Imprese: Bono (Fincantieri), crisi affrontata con massima determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della riunione del consiglio di amministratore di Fincantieri, che esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, l'amministratore delegato Giuseppe Bono, ha così commentato: “Abbiamo affrontato questo periodo per molti versi drammatico con il massimo della determinazione perché l’azienda, una volta trascorso, avesse la possibilità di essere più forte rispetto a prima. Questo approccio si è dimostrato vincente e ci ha permesso non solo di evitare la cancellazione di ordini, ma anche di aggiudicarci gare importanti. E così il carico di lavoro ha raggiunto un nuovo record", si legge in una nota. "Oggi - aggiunge Bono - oltre ad avere la leadership mondiale nella costruzione di navi da crociera, possiamo vantare anche quella per le navi militari di superficie. Abbiamo affrontato l’emergenza del Coronavirus pensando di dover preservare le nostre risorse e quelle dell’indotto, patrimonio fondamentale di Fincantieri e del Paese. Ci siamo riusciti adottando una serie di misure che ha ottenuto il 91 per cento del gradimento dei nostri dipendenti, come testimoniato dai risultati di un sondaggio svolto all’intero dell’azienda", ha detto. (segue) (Com)