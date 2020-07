Usa: funerali di John Lewis, Obama critica Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, presente alla Ebenezer Baptist Church di Atalanta per omaggiare l'icona dei diritti civili John Lewis, morto di tumore lo scorso 17 luglio, ha indirettamente attaccato il presidente Donald Trump sulla questione del diritto al voto. Lo riporta il sito "The Hill". Il discorso di Obama è stato il più lungo, durato circa 40 minuti: "John è stato il miglior discepolo di Martin Luther King. Il mentore di molti giovani, compreso me. Ho un grande debito verso di lui e la sua potente visione di libertà". Obama è sembrato a un certo punto riferirsi ai tweet passati di Trump: "Mentre noi siamo qui quelli al potere stanno tentando di scoraggiare le persone dal votare, prendendo di mira le minoranze con leggi restrittive attaccando il diritto di voto con precisione chirurgica, minando persino il servizio postale cui sono stati tagliati i fondi pur di non farci votare. E invece il voto per posta è importante: serve a evitare che le persone si ammalino". (segue) (Nys)