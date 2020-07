Coronavirus: Usa, morti record in tre Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arizona, il Mississippi e la Florida hanno registrato ciascuno un aumento record giornaliero di morti per di Covid-19 nelle ultime 24 ore, mentre le regioni meridionali e occidentali degli Stati Uniti continuano ad affrontare un'ondata di contagi di coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". Il dipartimento della Sanità della Florida ha riportato 9.943 nuovi casi di coronavirus giovedì e 253 morti, il terzo giorno consecutivo record nello Stato. Lo Stato conta un totale di 461.379 casi e 6.586 decessi dall'inizio della pandemia. La Florida si colloca al secondo posto nella classifica degli Stati con più contagi della nazione, subito dopo i 473.785 della California. Sempre oggi il Mississippi ha contato 48 morti e 1.775 casi, con entrambe le cifre che segnano un record di un solo giorno. Stessa storia per l'Arizona che conta 172 morti nelle ultime 24 ore e 2.500 nuovi contagi. Oggi Deborah Birx, la coordinatrice della task force per il coronavirus della Casa Bianca, ha raccomandato che i governatori degli Stati che stanno sperimentando i casi di Covid-19 in rapido aumento indossino mascherine in pubblico. (Nys)