Giappone: coronavirus, secondo record consecutivo di contagi giornalieri (3)

- Il governo del Giappone ha revocato il 18 giugno tutti i limiti residuali agli spostamenti sul territorio nazionale decretati in risposta alla pandemia di coronavirus. L’esecutivo guidato dal primo ministro Shinzo Abe aveva già revocato lo stato di emergenza nazionale lo scorso 25 maggio, ma aveva confermato la richiesta ai cittadini giapponesi di evitare i viaggi non essenziali nell’area di Tokyo e nelle adiacenti prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama, dove in questi giorni continuano a registrarsi nuovi casi di contagio da Covid-19. Il governo ha però stabilito che il virus sia pienamente sotto controllo. La revoca di tutti i vincoli agli spostamenti sul territorio nazionale apre la strada al graduale rilancio dell’industria del turismo, tra le più colpite dalle ricadute della pandemia. (Git)