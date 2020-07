Migranti: Di Maio (Iv), inaudito paragonare Salvini a Falcone e Borsellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo inaudito paragonare una figura come quella del senatore Salvini a uomini che hanno davvero pagato con la vita il servizio reso allo Stato, come Falcone e Borsellino, e che al contrario dell’ex ministro non si sono serviti dello Stato nello spasmodico tentativo di incrementare consensi e followers". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia viva, Marco Di Maio, commentando le parole del vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, secondo cui con il voto sulla vicenda Open Arms, Salvini sarebbe stato "pugnalato alla schiena come Falcone e Borsellino". "Capisco il fastidio a doversi misurare con la verità dei fatti e con le proprie responsabilità - ha concluso - ma per difendere posizioni di parte non si tirino in ballo figure che per la loro storia e il loro esempio rappresentano un patrimonio comune e condiviso da tutti gli italiani". (Rin)