Tlc: Inwit, nel semestre sviluppato ulteriormente attività industriali

- Wireless Italiane S.p.A. (Inwit), in questo semestre, ha proseguito nello sviluppo delle attività industriali. E' quanto emerge nella nota diffusa al termine dell'approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, della relazione finanziaria al 30 giugno 2020. La società ha incrementato il numero di ospitalità sui propri siti per 250 unità; ha intercettato la domanda di nuovi siti avviando la costruzione di circa 70 nuovi siti; ha proseguito nel piano di coperture microcellulari multi-operatore nei luoghi a maggior concentrazione di utilizzatori e traffico, realizzando oltre 300 apparati; ha sviluppato i servizi per i propri clienti, connettendo 250 siti tramite backhauling in fibra; ha continuato a incrementare la propria efficienza proseguendo il piano di rinegoziazione dei contratti di affitto e il piano di acquisizione dei terreni. L’azienda è focalizzata nel supportare lo sviluppo digitale del Paese supportando gli operatori mobili nella realizzazione della rete 5G in modo veloce ed efficiente e nell’abilitare lo sviluppo di soluzioni innovative di micro-coperture indoor e outdoor (come evidenziato dai recenti accordi con Luiss e Portrait Milano del gruppo Ferragamo).(Com)