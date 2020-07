Coronavirus: Usa, la Fda potrebbe rilasciare un'autorizzazione d'emergenza per il vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration statunitense potrebbe rilasciare un'autorizzazione all'uso d'emergenza di un vaccino contro il coronavirus nel giro di poche settimane, una volta che il vaccino dovesse soddisfare i requisiti di efficacia. Lo ha detto il direttore del Centro per la valutazione e la ricerca biologica della Fda, che approva i vaccini, secondo quanto riportato dall'emittente "Cnn". "Siamo pronti a utilizzare l'autorizzazione all'uso d'emergenza in un ambiente appropriato", ha detto il direttore del Centro per la valutazione e ricerca biologica della Fda, Peter Marks, durante un evento online. Un'autorizzazione d'emergenza darebbe il via libera a un vaccino contro il coronavirus da utilizzare in tempi brevi. La maggiore attenzione che l'agenzia sta dando alle sperimentazioni del vaccino contro il coronavirus dovrebbe accelerare questo processo, ha aggiunto Marks. Il presidente Donald Trump ha detto nei giorni scorsi un vaccino potrebbe essere approvato "molto, molto presto". Marks si è detto fiducioso, ma realista. Tutti noi sappiamo che la vita reale in genere non funziona come le nostre aspirazioni", ha detto. (Nys)