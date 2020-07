Tlc: Inwit, semestrale segna +46,7 per cento ricavi, Ebitda +51 per cento, sale l'utile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indebitamento Finanziario Netto è pari al 30 giugno 2020 a euro 3,976 miliardi di euro inclusa la componente derivante dall’applicazione del principio contabile IFRS16 pari a 1,148 miliardi di euro. Rispetto a dicembre 2019 (quando il debito netto era pari a 712,1 milioni di euro), l’incremento è da porre principalmente in relazione all’acquisto della partecipazione del 43,4 per cento di Vodafone Towers pari a 2,140 miliardi di euro, al pagamento del dividendo straordinario pari a 570,0 milioni di euro in data 8 aprile e al pagamento del dividendo ordinario pari a 126,7 milioni di euro in data 21 maggio. Infine, l’ultima componente dell’incremento del debito da dicembre ad oggi è dovuto alla valutazione in base ai principi contabili IFRS 16 dei contratti di locazione di Vodafone Towers S.r.l. (pari a 439,3 milioni di euro). L’azienda ha rilevato un valore complessivo di Avviamento post Fusione pari a 6,113 miliardi di euro, al netto dell’iscrizione a bilancio del fair value delle attività immateriali pari a 811,2 milioni di euro, dell’allocazione ad attività materiali per 263 milioni di euro e tenuto conto di imposte differite per 306 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il progetto di accesso ai benefici del d. lgs. 185/2008 relativo alla deducibilità fiscale dell’avviamento, che comporterà un pagamento dell’imposta anticipata nel 2021 e conseguente deducibilità fiscale per i successivi 5 anni. L’importo indicativo dell’avviamento che sarà oggetto del trattamento fiscale è pari a 2 miliardi di euro. La società ha comunicato la guidance per l’anno fiscale 2020 riflettendo il nuovo perimetro post fusione: ricavi 660-665 milioni di euro, EBITDAaL (Ebitda – costi di locazione) 410-415 milioni di euro, recurring free cash flow 260-265 milioni di euro. (Com)