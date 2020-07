Governo: Castaldi (M5s): ridicole accuse centrodestra su deriva liberticida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso tacere sulle accuse, tanto gravi quanto infondate, di 'deriva liberticida' che vengono rivolte al governo". E' quanto afferma in una nota Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti con il parlamento ed esponente del Movimento 5 stelle, secondo cui "negli ultimi tre giorni sono state prese decisioni sulla proroga dello stato di emergenza, sullo scostamento di bilancio e sul processo al senatore Salvini. Decisioni sempre prese dalla Camera e dal Senato, in modo totalmente legittimo, conforme alla Costituzione, libero e democratico". Per il sottosegretario "non si capisce, dunque, in cosa consista questa 'deriva liberticida': locuzione ancora più bizzarra se pensiamo che arriva da forze politiche che affondano le loro radici in esperienze non esattamente democratiche e che oggi hanno in simpatia campioni di libertà come Orban". (Com)