Usa: funerali di John Lewis, Obama critica Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad accogliere in chiesa il feretro di Lewis, che per 33 anni ha rappresentato il quinto distretto della Georgia al Congresso erano presenti anche George W Bush e Bill Clinton. Assente invece Donald Trump. "Dobbiamo continuare a marciare. Dobbiamo continuare la battaglia di John e assicurarci che ogni americano sia registrato per votare. Il giorno delle elezioni deve essere una festa nazionale. Pure un operaio o una madre lavoratrice single, deve poter votare" ha detto tra gli applausi. L'ex presidente ha anche fatto riferimento all'uso controverso degli agenti federali in tuta mimetica per sedare le proteste. "Forse non sono le cose che si dicono a un funerale", ha spiegato. "Ma questo è il funerale di John Lewis. E lui sapeva quanto la democrazia sia fragile. Quanto dobbiamo sempre vigilare e non lasciare che la parte più oscura di questo Paese prenda il sopravvento". "Se i politici vogliono onorare John... c'è un modo migliore che definirlo un eroe", ha detto Obama. "Volete onorare John? Onoriamolo rivitalizzando la legge per la quale era disposto a morire". Ciascuno degli ex leader ha parlato della dedizione di Lewis per tutta la vita ai diritti civili e all'uguaglianza. Lewis è morto il 18 luglio all'età di 80 anni, mesi dopo aver annunciato che gli era stato diagnosticato un cancro al pancreas al quarto stadio e che era in cura. (Nys)