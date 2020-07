Usa: Trump, un altro lockdown non è "una strategia a lungo termine praticabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che una nuova chiusura dell'economia "per ottenere una riduzione temporanea dei contagi" di coronavirus "non è certamente una strategia praticabile a lungo termine per nessun paese". Lo riporta l'emittente "Cnn". "Il percorso scientifico futuro sarà quello di proteggere coloro che sono a più alto rischio, permettendo a coloro che sono a più basso rischio di tornare attentamente al lavoro e a scuola con le dovute precauzioni", ha detto in conferenza stampa. "Una chiusura permanente non potrebbe più essere la soluzione", ha aggiunto. Trump tuttavia ha giustificato il lockdown dei mesi scorsi, spiegando che lo scopo era quello di appiattire la curva dei contagi e di sviluppare cure e terapie. "L'abbiamo fatto", ha detto Trump, ma ha avvertito che il virus "può tornare a crescere quando meno te lo aspetti". E ancora: "Che che bisogna fare è proteggere gli anziani e fare distanziamento sociale. Indossate una mascherina e praticate un'igiene vigorosa", ha detto. (Nys)