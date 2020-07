Argentina: ex presidente Macri viaggia in Francia e Svizzera nonostante inchieste in corso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente argentino si assenta dal paese mentre sono in corso due inchieste della magistratura per corruzione e per spionaggio illegale che hanno già coinvolto diversi funzionari e ministri del suo governo e che non si esclude possano arrivare fino a lui. Solo questa settimana la giustizia federale ha infatti rinviato a giudizio l'ex ministro dei Trasporti, Guillermo Dietrich, e l'ex ministro delle Finanze, Nicolas Dujovne, per il reato di frode amministrativa nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità a favore di aziende del settore autostrade legate alla famiglia Macri. La causa portata avanti dal giudice Rodolfo Canicoba Corral indaga in particolare la proroga di 10 anni della concessione dello sfruttamento dei pedaggi di un'importante autostrada alla società Autopistas del Sol effettuata senza appalto previo e con clausole estremamente sfavorevoli. Tra queste il riconoscimento di rimborsi per circa 750 milioni di dollari senza il supporto di documenti e studi che dimostrassero la validità della richiesta. (segue) (Abu)