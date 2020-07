Usa: Trump sarà l'unico leader mondiale che parlerà dal vivo all'Assemblea Generale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarà probabilmente l'unico leader mondiale che parlerà dal vivo, a New York, al dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di quest'anno, in programma dal 22 al 25 settembre. Tutti gli altri interventi si terranno infatti online. Lo riporta il sito "Politico". Kelly Craft, l'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, ha detto a un evento virtuale stamattina che Trump sarà "l'unico leader mondiale a parlare di persona", osservando che "questo è il 75° anniversario (delle Nazioni Unite), quindi lo renderà ancora più speciale". L'Onu terrà il suo più grande evento annuale solo in via virtuale quest'anno, con un massimo di 190 leader mondiali che terranno discorsi tramite messaggi video preregistrati, invece di presentarsi a New York. Craft ha detto che le priorità degli Stati Uniti durante l'Assemblea Generale del 2020 saranno "diritti umani e trasparenza". (Nys)